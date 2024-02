Drei Runden sind in der ICE-Liga noch zu gehen und der KAC wird wohl nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen sein. Mit dem 5:2-Heimsieg über Fehervar steht auch die fünfte Qualifkation für die Champions Hockey League bereits auf der Klagenfurter Habenseite. Bis jetzt also eine rundum perfekte Saison. „Dass es in diese Sphären geht, das kannst du nicht vorhersagen. Wir wussten aber schon im Sommer, dass heuer etwas möglich ist“, sagt der stolze Kapitän Thomas Hundertpfund. Das Spiel gegen Fehervar war sinnbildlich für die Stärke der Athletiker. „Wir haben es auch schon in den letzten Spielen gesehen, dass wir nach Rückständen Partien drehen können. Auch im Pustertal oder zuletzt gegen Villach haben wir die Gegner zum Verzweifeln bringen können, wenn wir das Spiel in die Hand nehmen und unser Tempo gehen. Es passt auch das Selbstvertrauen, wir haben eine neue Energie in der Kabine“, so der Klagenfurter.