Das Carinthian Team, seines Zeichens Grunddurchgangssieger in der Unterliga Mitte, setzte einen ersten Schritt in Richtung Wiederaufstieg aus der Unterliga Mitte in die Division II. Vor hunderten Fans – gefühlt ganz Köttern war nach Villach gepilgert und sorgte auswärts für Heimspielatmosphäre – schlug die Truppe von Roland Kowalczyk die Gäste deutlich mit 10:3 (3:1, 4:2, 3:0). Köttern wehrte sich zwar tapfer, blieb aber zu selten der Strafbank fern.