Drei Verletzte sind im VSV-Lazarett aktuell gelistet. Das betrifft neben Maxi Rebernig, der einen kleinen Eingriff im Knie über sich ergehen lassen musste, und Chase Pearson (Rippenbruch) nun auch Verteidiger Mark Katic. Dem sprang im ersten Test in Bruneck die Schulter heraus, nun ist die Diagnose da. „Es ist nicht so schlimm, wie befürchtet, Katic hat eine Schulterluxation, die aber nicht ganz so schlimm ist. Er fehlt nur einige Wochen und keine Monate. Bis Saisonstart sollte er wieder fit sein“, verkündet Geschäftsführer Martin Winkler.