Der Samstag war ein gelungener für den VSV und seine Fans. Die Adler luden zur Skills-Competition in die Stadthalle und ganze 450 Fans folgten dem Ruf. Dabei wurden schnellste Skater, härtester Schuss und beste Technik auch ausgezeichnet. Im Vordergrund stand jedoch die Teamwertung, denn die drei Goalies der Adler durften sich ihre Mitstreiter aussuchen. Am Ende gewann die Truppe vom jungen Lukas Moser und gewann damit auch ein Abendessen, bezahlt von der Truppe der Letztplatzierten, jeder von JP Lamoureux. Zweiter wurde, weil man im Finalen Drei-gegen-Drei-Match gegen Team Moser verlor, die Mannschaft von Rene Swette.

Die Adler kamen auch nach dem Auftaktsieg in der Vorbereitung mit 5:4 n. P. im Pustertal gut gelaunt aufs Villach Eis, Guus van Nes hatte sich mit drei Toren im ersten Spiel auch gleich mustergültig vorgestellt. Bitter war nur ein Umstand: Mark Katic fiel bereits im ersten Kräftemessen aus, erlitt eine Schulterverletzung. Eine Diagnose folgt am Montag. Nach Chase Pearson und Maxi Rebernig der dritte Leistungsträger mit einer Verletzung. Die Adler hoffen, dass alle drei aber spätestens nach dem Auftaktwochenende (20.-22. September) wieder an Bord sein sollen.