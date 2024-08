35 Grad draußen, weiches, tiefes Eis und aufziehender Nebel in der Villacher Stadthalle. Die sommerlichen Temperaturen machen dem Start der Eishockeysaison in der Draustadt sichtlich zu schaffen. Und schon das erste Training am Montag forderte ein Verletzungsopfer. Stürmer Chase Pearson, aus der Slowakei gekommen und als Center sowie Flügel einsetzbar, rutschte im Laufduell aus und krachte an die Bande.