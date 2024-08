Am Anfang einer neuen Saison muss das Werkl erst wieder zum Laufen gebracht werden. Da wird sprichwörtlich gefeilt, gehämmert, gehobelt. An Abstimmungen, Feinheiten, dem Miteinander – um das große Ganze bestmöglich ein erfolgreiches werden zu lassen. Beim VSV stehen zurzeit aber auch richtige Baustellen an, die es abzuschließen gilt. Und die betreffen die baufällige Villacher Stadthalle, in der gerade die erste Phase der Sanierung und Adaptierung läuft. Die Profikabinen sollen in der nächsten Woche bezugsfertig sein, die Trainer müssen noch auf ihr Office warten. „Aber es ist so, wie es ist. Im Notfall ziehe ich mich auch auf der Tribüne um“, sagte Neo-Adler Thomas Vallant beim Trainingsauftakt unter Neo-Coach Tray Tuomie mit einem breiten Grinsen.