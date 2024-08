Selbst die hochsommerlichen Temperaturen lassen das Eis nicht mehr schmelzen. Langsam wird es hinsichtlich Saisonstart ernst für KAC und VSV. Die Rotjacken absolvieren an diesem Wochenende die letzten (sport-)medizinischen Tests, danach steht die neue CCM-Ausrüstung auf dem Prüfstand. Einzig Stürmer Matt Fraser (wurde Papa) wird verspätet eintreffen. Die Neuzugänge Mathias From, Nick Pastujov und Senna Peeters sollen sich bereits gut in den KAC-Katakomben eingelebt haben. Nur David Maier hatte noch keinen freiwilligen Eiskontakt (Bundesheer). Die Chancen stehen gut, dass er kommende Woche zum offiziellen Trainingsauftakt (9. August) grünes Licht erhält. Auf Klagenfurter Eis standen zuletzt neben NHL-Crack Marco Kasper übrigens auch die Graz 99ers, die allerdings anonym Eiskontakt hielten.