Seit mehreren Jahren gibt es für vereinslose Fußballprofis der ersten und zweiten Bundesliga ein mehrwöchiges Trainingslager, um den Spielern die Möglichkeit zu bieten, sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten und sich neuen Vereinen zu präsentieren. In dieser Woche wird seitens der younion (österr. Sportgewerkschaft) erstmals auch heimischen Eishockeycracks eine ähnliche Plattform geboten. Unter der Leitung von Patrick Harand finden bis Freitag in der Heidi-Horten-Arena insgesamt sieben Eiseinheiten mit insgesamt 29 Sportlern statt. „Aufgrund des kurzfristigen Termines und des späten Zeitpunktes sind nicht alle Teilnehmer vereinslos. Es sind auch viele junge Spieler hier, die das Training zur Vorbereitung auf die bevorstehende Saison nutzen und sich empfehlen und erste Kontakte mit Vereinsvertretern knüpfen wollen“, erklärt Harand, der gemeinsam mit Bruder Chris und dem Klagenfurter Mathias Lange die Trainings leitet. So werden in dieser Woche auch U20-Nationalteamtrainer Philipp Pinter oder auch das 99ers-Trainerteam Harry Lange/Nate DiCasmirro als Zaungäste in Klagenfurt erwartet. Aus Kärntner Sicht sind Goalie Jakob Brandner, Leon Lamerreiner, Alexander Rupnik und Luca Potocnik beim „Performance Showcase“ mit von der Partie.