Kontinuität beim ÖEHV: Zwei Kärtner bleiben als Säulen der Nachwuchsarbeit dem Verband zukünftig erhalten. Die gebürtigen Villacher Philipp Pinter (U20) und Florian Mühlstein (U18) wurden wie Peter Schweda (U16) von Sportdirektor Roger Bader für die Junioren-Auswahlteams als Coach berufen.

Bader: „Ich bin ein Freund von Kontinuität. Von da her war und ist es mir wichtig, einen verdienten Staff zu halten. Philipp Pinter hat sich in den letzten Jahren bewährt. Für Florian Mühlstein ist die U18 nach seiner Tätigkeit als U16-Head Coach der nächste Schritt in seiner Entwicklung als Trainer. Gleiches gilt für Peter Schweda. Nachdem er bereits die U15 als Head Coach geleitet hatte, war es ein logischer Schritt, dass er die Verantwortung der U16 übernimmt“.

Die nächsten Aufgaben stehen schon bald bevor: Mühlstein wird mit der U18 die Vorbereitung auf die WM beginnen. Beim letzten Mal holte die ÖEHV-Auswahl - noch unter Pinter - sensationell Bronze. Der 39-jährige selbst tritt mit seiner Truppe im Dezember im slowenischen Bled bei der U20-WM an. „Die Doppelfunktion in der abgelaufenen Saison mit U20 und U18 war natürlich stressig. Mit meiner neuen Funktion in Graz freue ich mich, dass ich mich nun ganz auf die U20 konzentrieren kann“, sagt er.