Lange hat das Tauziehen um einen neuen TV-Vertrag der ICE Hockey League gedauert. Wer VSV, KAC, Graz oder Salzburg in der Saison 2024/25 vor dem Bildschirm bewundern will, der muss weiterhin nicht gänzlich auf die Bezahl-Streams der jeweiligen Klubs - die ja alle Heimspiele zeigen - setzen. Nach Premiere/Sky, ServusTV, Laola1 und in den letzten Jahren exklusiv Puls24 gibt es kommende Saison wieder eine Zwei-Sender-Regelung.