„Villach ist eine echte Hockeytown“, strahlt Max Coatta. Der 30-jährige, variabel einsetzbare, Stürmer ist einer der Neuen im Adlerhorst, kam gemeinsam mit Trainer Tray Tuomie nach dem Gewinn der Alps Hockey League aus Ritten an die Drau. Und wird heute sein erstes Testspiel mit den Adlern wiederum in Italien spielen. Denn zum Auftakt der Preseason geht es für Villach zum HC Pustertal (20 Uhr). Coatta ist heiß, wieder spielen zu können. „Mit der Mannschaft macht es bis jetzt wirklich sehr viel Spaß, da sind richtig gute Spieler in der Truppe und super Typen“, sagt Coatta, der sich in der Freizeit bereits mit Dobratsch, Faaker und Ossiacher See vertraut gemacht hat und heute neben Alexander Rauchenwald und Nikita Scherbak im Sturm einreihen wird.