Beim VSV lässt der erste Probegalopp noch ein wenig auf sich warten. Kommende Woche am Donnerstag gastieren die Adler zum Test in Bruneck beim HC Pustertal (20 Uhr), am darauffolgenden Sonntag in Landshut (17 Uhr). Erstmals daheim laufen die Villacher am 30. August gegen Augsburg auf (19.15 Uhr). Bis dahin stehen Training und Teambuilding auf dem Programm. Zuletzt waren die Villacher beim Canyoning und Rafting im Mölltal unter Anleitung des Bundesheers gefordert.