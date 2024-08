Es kommt nicht oft vor, dass ein Fanclub vom eigenen Verein ein Hallenverbot kassiert, in Villach war es so. Doch damit ist jetzt Schluss. Den seit Jahren umstrittenen VSV-Fanclub „Absolut Villach“ gibt es nicht mehr. Schon im Frühjahr hat sich der Verein, der wiederholt durch aggressives Verhalten aufgefallen ist, aufgelöst. Nun, inmitten des Umbaus der Villacher Eishalle und neben der Vorfreude auf die anstehende Saison, bricht eine Diskussion um die Fankultur in Villach aus.