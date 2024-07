Nach den Tagen des Rechnens und Wartens hat der Weltverband die Rangliste veröffentlicht, die unter dem Titel Road to Paris“ die Qualifikanten für die Olympischen Spiele in Paris ausweist. Darunter befindet sich mit Enzo Diessl auch ein Steirer. Der Hürdensprinter von der SU Leibnitz sammelte mit seinem Staatsmeistertitel am vergangenen Wochenende wichtige Punkte und ist auf Platz 38 gelistet und damit qualifiziert.