Die Heimfahrt von der Staatsmeisterschaft in Linz konnte Christian Röhrling, im steirischen Leichtathletik-Verband für Leistungssport zuständig, in guter Stimmung antreten. Nicht nur, weil die 4 x 100 Meter-Staffel seiner LTU Graz zum Abschluss der Meisterschaften noch über Gold jubelte. „Das habe ich zwar insgeheim gehofft, musst aber auch erst auf die Bahn gebracht werden“, sagt Röhrling. Dass der steirische Rekord gleich um eine Sekunde verbessert wurde, war umso erfreulicher. Und Röhrling zieht insgesamt ein positives Fazit: Sechs Mal Gold ist für den STLV längst keine Selbstverständlichkeit, im Vorjahr in Bregenz waren es drei Goldene.