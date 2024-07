Beim ASK Voitsberg reiht sich derzeit ein Höhepunkt an den nächsten. Erst vor wenigen Tagen wurden einige hochkarätige Neuzugänge – darunter Ex-Sturm-Kicker Jakob Jantscher – sowie das neue Vereinslogo präsentiert. Nun steht am Freitag, 5. Juli, ein echter Testspielkracher gegen den GAK bevor. Sowohl die Voitsberger als auch der Grazer Athletiksportklub schafften letzte Saison den viel umjubelten Aufstieg in die beiden höchsten Spielklassen Österreichs. Die Vorfreude auf die Begegnung ist groß: „Natürlich ist es immer schön, auf einen prominenten Gegner zu treffen. Dass mit Neuzugang Jakob Jantscher eine Sturm-Legende gegen den GAK spielen wird, ist etwas Besonderes und wir haben auch einige ehemalige GAK-Spieler in unserer Mannschaft“, freut sich der langjährige ASK-Funktionär Michael Sorko.