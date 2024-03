Mit einem großen Fußballfest wurde am Freitag das sanierte und adaptierte Stadion des ASK Voitsberg eröffnet. In den letzten Wochen wurde der Turm mit VIP-Raum, Journalistenplätzen und Infrastruktur für TV-Übertragungen errichtet. Auch die Flutlichtanlage wurde erneuert. „Jetzt wird jeder Grashalm ausgeleuchtet“, lachte ASK-Obmann Michael Münzer. Herzstück war die Erneuerung des gesamten Spielfeldes, inklusive neuem Rasen. „Insgesamt wurden rund 600 Tonnen Rollrasen samt Unterbau auf 65 Sattelschleppern angeliefert“, berichtete Sektionsleiter Michael Sorko. Jetzt sei man für die zweite Bundesliga fit, das Stadion wurde bereits von den Inspektoren abgenommen, so Münzer.