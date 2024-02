Muldenkipper, Bagger, Lastwagen, Traktore, Hebebühne und andere Fahrzeuge haben das Stadion des Regionalligisten ASK Voitsberg aktuell eingenommen. Wo sich normalerweise das Spielfeld in sattem Grün präsentiert, ist derzeit nur blanke Erde zu sehen. Denn das Stadion wird aktuell saniert und für den erhofften Aufstieg in die zweite Liga – und die dafür nötige Lizenz – bundesligatauglich gemacht. „Der Sportplatz stammt aus 1952, deswegen ist eine komplette Sanierung notwendig“, sagt Obmann und Präsident Michael Münzer, der ohne Umschweifen betont: „Wir wollen aufsteigen, aber wir müssen nicht. Meine Philosophie für den Verein ist eine langfristige, was jetzt nicht gelingt, passiert vielleicht in ein oder zwei Jahren.“