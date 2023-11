Die Jubeltraube in Wels war riesig: Luka Caculovic schoss das Team des ASK Voitsberg in der 90. Minute beim 3:2-Auswärtssieg zum Herbstmeistertitel in der Regionalliga. „Wir haben gewusst, dass wir eine gute Mannschaft haben. Aber der Herbstmeistertitel ist das Tüpfelchen auf dem i“, freut sich Michael Sorko vom ASK. Am Saisonziel ändere der Erfolgslauf aber nichts: „Der Aufstieg ist heuer kein Muss, das Ziel bleibt weiter in der Regionalliga ankommen.“ Mittelfristig will das Team von Trainer David Preiß sowie Mäzen und Präsident Michael Münzer aber „die zweite Liga im Auge behalten“.