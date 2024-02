Es kann nur einen geben, hieß es 1986 im Film „Highlander“. In der Regionalliga Mitte spricht einiges dafür, dass es heuer nur einen Meister geben kann – Voitsberg. Die Weststeirer dominierten in der Hinrunde nach Belieben und führen die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung souverän an. Da aber nur Wels und die LASK Amateure Ambitionen haben, in die 2. Liga aufzusteigen, ist der tatsächliche Abstand zumindest noch um einen Zähler größer.