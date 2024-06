Gleich vorweg. Diese Party des ASK Voitsberg war nicht nur überaus professionell aufgezogen, das fest im Partyzelt vor der Burg Obervoitsberg war auch überaus sympathisch und familiär. Der Fußballverein präsentierte am Montagabend vor Beginn der Meisterschaftssaison in der Zweiten Liga seine Neuzugänge – auf dem und neben dem Platz. Außerdem wird künftig das V im Logo im Vordergrund stehen und auch das Motto wurde klar definiert: „Wir sind 8570. Wir sind wieder da!“