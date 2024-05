Seit Wochen schien es bereits festzustehen, nun ist es auch endgültig fixiert: Durch den 1:0-Auswärtssieg der LASK Amateure in Wels können die Voitsberger vier Runden vor Ende der Regionalliga Mitte nicht mehr von Platz eins verdrängt werden und feiern den Meistertitel.

Der Aufstieg in die Zweite Liga und somit auch die Rückkehr in den Profifußball stand schon am vergangenen Wochenende fest. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen Allerheiligen wurde schon ausgelassen im Münzer-Sportpark gefeiert. Denn Wels, das damals als einziger Klub noch Voitsberg von der Tabellenspitze verdrängen hätte könnte, hat die Zulassung für die zweithöchste Spielklasse in zwei Instanzen nicht bekommen. Da die Chancen auf den Aufstieg verschwindend gering waren, verzichteten die Oberösterreicher auf einen Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht. Nun ist auch die theoretische Chance auf den Meistertitel der Welser dahin.

Mit 19 Siegen, vier Remis und nur drei Niederlagen aus 26 Spielen liegt der ASK vier Spiele vor Schluss uneinholbar an der Spitze. Das nächste Saisonziel ist mit dem Meistertitel fixiert.