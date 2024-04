Zum sechsten Mal in erster Instanz bekam der TSV Hartberg die Lizenz für die höchste Spielklasse – so hart die Hartberger um die erste Lizenz kämpfen mussten, Präsidentin Brigitte Annerl erstritt die Spielerlaubnis für die Bundesliga über alle Instanzen, so leicht fällt es den Oststeirern seither. Und doch: „Man kann den Verantwortlichen nicht genug danken, das ist für uns jedes Mal wieder eine Challenge, die wir aber sehr gut meistern“, sagt Geschäftsführer Erich Korherr. Die Auflage „Strategiepapier Fußball und soziale Verantwortung“ bereitet Korherr keine Kopfschmerzen: „Das ist ja absolut im Sinne des TSV Hartberg und das werden wir entsprechend nachreichen.“