So erfolgreich sind unsere Fußballer und Trainer aus der Weststeiermark

Der ASK Voitsberg schaffte den sensationellen Aufstieg in Liga 2, Tormann-Trainer Thomas Queder und Stefan Arvay vom GAK den Aufstieg in die Bundesliga. Co-Trainer Dominik Deutschl aus Bärnbach jubelte mit Sturm Graz über das Double, Thomas Murg über den griechischen Meistertitel.