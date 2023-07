Herr Deutschl, wollten Sie schon immer Trainer werden oder lieber selbst als Fußballer auf dem Platz stehen?

DOMINIK DEUTSCHL: Ich glaube kein kleiner Bub will Trainer werden, jeder träumt von einer Karriere als Profifußballer. Dieser Traum blieb mir aber aufgrund vieler Verletzungen verwehrt. Mit 17 Jahren war mir klar, dass ich Trainer werden will und alles dafür investieren werde. Ich habe gewusst, dass ich nichts mehr mit Betriebswirtschaft und Buchungssätzen zu tun haben werde, habe die HAK in Voitsberg aber trotzdem abgeschlossen, weil ich die schulische Ausbildung durchziehen wollte.