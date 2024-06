Regionalliga-Meister Voitsberg will es wissen. Der Neo-Zweitligist hat mit der Verpflichtung von Jakob Jantscher einen Transferkracher gelandet. Die 35-jährige Sturm-Legende spielte zuletzt in Hongkong bei Kitchess SC und ist jetzt zurück in der Steiermark. Neu in Voitsberg sind auch Torhüter Fabian Ehmann (TSV Hartberg) und Philipp Seidl (Kapfenberg). Außerdem wurden sieben Neuzugänge aus der Landes- und Regionalliga präsentiert.