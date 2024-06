Die nächste Saison der österreichischen Fußball-Bundesliga wird mit dem Gastspiel von Vizemeister Red Bull Salzburg bei Aufsteiger GAK in Graz eröffnet. Wie am gestrigen Freitag auch bekannt wurde, haben die Rotjacken ihre Offensivabteilung mit dem Slowenen Tio Cipot verstärkt. Der 21-Jährige kommt per Leihvertrag vom italienischen Serie-B-Verein Spezia nach Graz. Cipot ist slowenischer U21-Teamspieler und im offensiven Mittelfeld beheimatet. In Italiens zweiter Liga kam er in der abgelaufenen Saison beim Tabellen-15. auf neun Einsätze.

Und bei den Grazern geht es offenbar Schlag auf Schlag: Am heutigen Vormittag verriet der „Meister aller Klassen“ seinen Fans, wie die Dressen in der kommenden Saison aussehen werden. Hier sehen Sie die Präsentation im Video:

Wenn man sich die Kommentare der User zum Video durchliest, scheinen die Trikots sehr gut anzukommen. „Feiner Zwirn“, „Sehr schönes Design“ oder „Wird fix gekauft“ steht da etwa geschrieben. Und auch die dritte Garnitur, in Blau gehalten, sorgt für Begeisterung.