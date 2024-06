Die Stimmung im Team ist bestens. Die schmerzenden Körper nach den Spielen im Rahmen der U20-WM sind auch Boten für das, was am Sonntag um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Commonwealth Stadium in Edmonton noch bevorsteht. Immerhin spielen Österreichs junge American Footballer gegen die USA um Bronze. In Europa ist das Team seit 2011 durchgehend vergoldet, nun soll auch weltweit aufgezeigt werden.„Wir wollen die Medaille und das Mutterland des Footballs schlagen“, sagt Runningback Fritz Bleckmann. Bei der Halbfinalniederlage gegen Kanada wurde zwar der Finaleinzug verpasst, „aber wir haben gezeigt, dass wir Football spielen können“. Gegen die zusammengewürfelten Teams aus Übersee hat die österreichische Auswahl einen großen Vorteil: „Wir sind ein echtes Team, viele von uns spielen schon seit vier Jahren zusammen und es sind Freundschaften entstanden. Das ist bei den anderen nicht der Fall.“