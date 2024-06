Der Wettergott meinte es gut mit den Hartbergern, als die Oststeirer als letzter Bundesligist in die Vorbereitung starteten. „Wir haben ja auch länger gespielt als die anderen“, sagte Trainer und Sportdirektor Markus Schopp. „Nach dem Dämpfer war die lange Pause wichtig, um ganz vom Fußball wegzukommen“, sagte Kapitän Jürgen Heil. Die Hartberger sind ja bekanntlich gegen die Wiener Austria erst im Europacup-Play-off gescheitert und haben so das internationale Geschäft verpasst. Das Ziel in der laufenden Saison? „Mehr erreichen als im Vorjahr, das ist immer so“, stellt Schopp von Anfang an klar.

Und dementsprechend gingen die Hartberger ans Werk. „Zug ist im ersten Training immer drinnen, aber heute hat auch gleich die Qualität gepasst“, merkt Heil an. Was ihn beeindruckt: „Da sind richtig viele neue Leute dabei. Dass die gleich verstehen, was wir wollen, ist überragend.“ Heil und Tobias Kainz etwa sind da ebenso gefordert wie das Trainerteam. Neu sind neben Torhüter Elias Scherf, der von der Leihe zu Amstetten zurück ist, und den Leihspielern Elias Havel, Sky Schwarz und Justin Omeregie auch Nelson Amadin, Benjamin Markus, ein 23-jähriger Slowene, Sandro Schendl, zuletzt bei Ried, und Jonas Karner, ein Hartberger, der zuletzt bei Sturm II spielte.

Youba Diarra © GEPA pictures

Und einer, der nicht ganz neu ist: Youba Diarra ist nach einem „Scheißjahr“ – Zitat Schopp – bei Cadiz wieder bei Hartberg. „Wenn wir ihn fit bringen, dann ist das eine richtig tolle Sache für uns.“ Auch Heil ist begeistert: „Ich hab mich richtig gefreut, als er mir geschrieben hat.“ Diarra ist schon seit einigen Tagen in Hartberg, der Deal mit Cadiz wurde aber erst gestern unter Dach und Fach gebracht.

Innenverteidiger fehlen den Oststeirern noch

Und damit ist der Kader – wenn niemand wechselt – voll, sieht man von der Innenverteidiger-Position ab. „Ich bin gespannt, was wir da tun“, sagt Paul Komposch. Aktuell ist er der einzige echte Innenverteidiger im Kader. „Legionär oder Österreicher, völlig egal. Er darf sich halt nicht wundern, wenn ich ihn auf Englisch anschreie“, sagt Komposch lachend – Macht der Gewohnheit, mit Ibane Bowat kommunizierte der Steirer ausschließlich auf Englisch.

Beste Stimmung also in Hartberg. Und als Heil dann nach der Einheit einen Freistoß aus 20 Metern unwiderstehlich ins Kreuzeck hämmerte, gab es kein Halten mehr. „Ich hoffe, das haben jetzt wirklich alle gesehen. Ich schieße immer schon so, sie lassen mich aber nicht. Vielleicht glauben sie es mir mit den neuen Bällen jetzt“, sagt Heil. Erste Chance: Heute. Um 16 Uhr spielen die Hartberger in Oberösterreich gegen Hertha Wels.

Da werden wohl auch die beiden Testspieler Manuel Thurnwald und Samuel Oum Gouet dabei sein.