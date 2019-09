Bevölkerungswissenschaftler Rainer Münz über die alternde Gesellschaft, die Erhaltung des sozialen Friedens, die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich und über „das graue und das bunte Österreich“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rainer Münz © (c) Ricardo Herrgott / picturedesk.com

Noch keine Generation vor uns hatte in Österreich die Aussicht auf ein so langes Leben. Was bedeutet das für einen Demografen?