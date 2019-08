Facebook

Gerald Knaus © FRANCESCO SCARPA/ESI

Herr Knaus, am 27. September wird in Österreich gewählt. Politiker fast aller Parteien sprechen sich dafür aus, dass endlich gehandelt werden muss. Änderungen fordern allein reicht nicht. Was muss konkret passieren?