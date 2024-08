Der Iran schwor Vergeltung nach der Tötung des politischen Chefs der radikalislamischen Hamas Ismail Haniyeh. Israel bereitet sich auf einen Krieg an mehreren Fronten vor. Die Zündschnur am Pulverfass Nahost ist kurz, droht die Explosion? Militärexperte Franz-Stefan Gady analysiert die Situation und sieht Gründe, die für und gegen eine Eskalation hin zu einem großen Krieg in der Region sprechen.