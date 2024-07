Die US-Armee wird ab 2026 neue konventionelle Raketen und Marschflugkörper in Deutschland stationieren. Die Absicht hinter dieser zuerst vorübergehenden Entsendung (mit dem Ziel einer dauerhaften Stationierung) von neuen amerikanischen Waffensystemen nach Europa ist die Stärkung der militärischen Abschreckung gegenüber Russland. In der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad stationierte nuklearfähige Iskander-Raketen könnten innerhalb weniger Minuten Berlin oder Warschau erreichen. Aus Sicht der Nato geht es nun vor allem darum, eine Fähigkeitslücke im Bereich der Abschreckung zu schließen, die es den amerikanischen Streitkräften in Deutschland im Kriegsfall wieder erlauben würde, auch Ziele in Russland zu treffen. Europa ist für die eigene Verteidigung weiterhin auf die Hilfe der USA angewiesen. Ziel der Abschreckung ist es, einen Krieg von vorn­herein zu vermeiden.