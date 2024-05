In den letzten Tagen hat die Debatte in den USA über die Lockerung des Verbots für die Ukraine, mit US-Waffen Ziele in Russland anzugreifen, zugenommen. Militärexperte Franz-Stefan Gady analysiert die Konsequenzen einer diesbezüglichen Entscheidung und die Möglichkeit einer weiteren Eskalation des Krieges.