Der Krieg in der Ukraine befindet sich zwei Jahre nach dem russischen Überfall in einer kritischen Phase. Die kommenden Monate werden entscheiden, ob die Ukraine oder Russland zukünftig die militärische Oberhand gewinnen wird. Welche der beiden Seiten wird schneller eine große Anzahl an Soldaten gut ausgerüstet und ausgebildet in den Kampf schicken können?