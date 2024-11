Sein Stück „bis einer heult“ war für drei Stellas nominiert und hat 2021 den Hauptpreis in der Kategorie „Herausragende Produktionen für Kinder“ gewonnen. Seither war Stefan Ebner jedes Jahr in dieser Königsklasse nominiert, heuer geht er mit „Schön und gut“ in das Rennen um den Kinder- und Jugendtheaterpreis. In seinem Diversitäts-Stück, das der 45-jährige Villacher mit seinem fluiden Theaterkollektiv „Material für die nächste Schicht“ entwickelt hat, geht es um Artenvielfalt in einem Ökosystem. Ebner war mit seiner Performance, in der aus Naturmaterialien und Müll allerlei Fantasietiere und -pflanzen entstehen, auch im „Dschungel Wien“ zu Gast, kommendes Jahr geht das Stück nach Linz und Tirol.