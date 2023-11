Mit schmerzhaften Kindheitserinnerungen, allen voran dem Wehrstich einer sonst friedlich disponierten Hummel, holen Sofia Falzberger, Johanna Martin, Jonas Werling und Nuri Yildiz das jugendliche Publikum im Grazer Next Liberty zum Blitztrip in die Welt der Gewalt ab. Der stachelige Brummer durchkreuzt das 60-minütige Spiel der Theatergruppe Follow the Rabbit und dem Staatstheater Wiesbaden in Kooperation mit Next Liberty und Apollo Theater Siegen immer wieder, bis hin zu Rimski-Korsakows „Hummelflug“.