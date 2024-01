„Soziales, Gesundheitliches, Familiäres – Geschichten, die das Leben eben so schreibt“, beschreibt Theaterleiterin Andrea Hoffelner die Inhalte der jüngsten Theaterproduktion des Kinder- und Jugendtheaters „Rampenlicht“ aus Sankt Michael. Insgesamt 17 humorige Kurzgeschichten in drei Aufzügen werden bei Vorstellungen am 6. und 7. Jänner im Volkshaus Sankt Michael aufgeführt. Die Schauspieler des Vereins sind zwischen acht und 62 Jahre alt – das Wort „generationenübergreifend“ wird also großgeschrieben.