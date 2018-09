Facebook

Andrea Hoffelner und Michaela Kössler (Mitte hinten von links) mit der Theatergruppe © KK

Andrea Hoffelner kann es nicht lassen. Zum Glück! Gemeinsam mit Michaela Kössler hat sie in St. Michael das Kinder- und Jugendtheater „Rampenlicht“ gegründet. Dort stellen die beiden Frauen talentierte Mädchen und Buben vor den Vorhang. Nach einem etwas schwierigen Start hat die Theatertruppe nun endlich einen fixen Raum für die Probenarbeit gefunden. „Wir sind in der NMS St. Michael untergekommen, in einem ehemaligen Klassenzimmer, das wir selbst als Probenraum hergerichtet haben“, sagt Hoffelner.