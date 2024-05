Günther Hollauf will mit dem 8. Kärntner Jugendtheaterfestival zeigen, dass man beständig an der Qualität des jungen Theaters arbeitet. Diesen Donnerstag und Freitag findet das Festival wieder im Schloss Porcia in Spittal an der Drau statt, das sich als gute Bühne für die Veranstaltung erwiesen hat.