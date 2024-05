Wiederaufnahmen, das inklusive Mezzanin-Gastspiel „Momo“ (ab 19.10.) sowie stolze fünf Uraufführungen und eine Premiere stehen in der Spielzeit 2024/25 auf dem Programm des darüber hinaus etwa mit Poetry Slam, Kooperationen und Freizeitformaten vielfältig aufgestellten Grazer Kinder- und Jugendtheaters Next Liberty. Vor Ort zusammen mit den Dramaturginnen Dagmar Stehring und Iris Harter präsentiert von Intendant Michael Schilhan, der auf seine „8304 Tage“ im Next Liberty zurückblickt und auf 86-prozentige Auslastung in der vorigen Saison.

Unter dem Motto „Unglaublich, aber…“ oder „besser man glaubt nicht immer alles, was die Leute so erzählen“ laden „Frida und der Neinja-Ritter“ (ab 28.9.) zur Reise ins Land der verlorenen Dinge. Mit dem bunten Märchen-Mashup-Musical „Es war einmal…“ ist das Mariagrüner Kindertheater ab November zu Gast, während „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ nach Jane Austens Meisterwerk mit Pop & Pomp aufwartet (ab 15.1.).

Eine Wiederentdeckung der einst populären Grazer Schriftstellerin Erica Lillegg ist die Dramatisierung von „Vevi. Viele Grüße von deinem Ebenbild“ im März, gefolgt von der KUG-Kooperation „Undine Undone“ – wieder mit musikalischen Supertalenten (zwischen 11 und 20 Jahren) nach dem Erfolg von „The Big Band Theory“. Martin Brachvogel inszeniert schließlich das kleinformatige Familienmusical „Schwein gehabt!“ von Werner Holzwarth. Neu im Ensemble ist nach dem Abgang von Cassandra Schütt die auch als Profi-Fußballerin bekannte Christina Kiesler. Elisabeth Willgruber-Spitz

