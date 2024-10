Ein rund 100-köpfiges Team, zahlreiche LKWs und mittendrin ein paar Hollywood-Stars: In Obertilliach und im Lesachtal starteten Mitte August die Dreharbeiten für den Kinofilm „Cliffhanger 2“. Mit dabei: Russell Crowe, Sylvester Stallone, Lily James und Pierce Brosnan. Letzterer hat sich im Gegensatz zu seinen Co-Stars auch in der Öffentlichkeit gezeigt: Der Ex-Bond-Darsteller hat die Albin Egger-Lienz-Ausstellung auf Schloss Bruck in Lienz besucht. Apropos Bond: Im Jahr 2015 entstanden auch für die spektakuläre 007-Verfilmung „Spectre“ mit Daniel Craig einige Action-Szenen in Obertilliach. Es war aber nicht der erste Besuch der internationalen Filmwelt in Osttirol: Schon 1988 drehte Jean-Jacques Annaud den Film „Der Bär“ in den Bergen rund um Kartitsch und Kals. Und im Jahr 1997 spielte Brad Pitt in „Sieben Jahre in Tibet“ den Kärntner Bergsteiger Heinrich Harrer, die Schlussszene für den Film wurde unter großem Aufwand ebenfalls in Osttirol gefilmt.