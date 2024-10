Seit Jahrzehnten ist die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte „Erni-Bar“ in St. Georgen/Längsee Austragungsort von Miss- und Misterwahlen. Am Montag wurde auch getanzt, diesmal jedoch für eine Filmaufzeichnung. Aus diesem Grund hatte ein Team von ServusTV in der legendären Bar von Erni Hude seine Zelte aufgeschlagen.

Grund waren die Dreharbeiten der Mabon-Film GmbH (Produzent Andreas Mannsberger) für die Sendung „Fahndung Österreich“. Dabei handelt es sich sozusagen um das österreichische Pendant zu Aktenzeichen XY. Das Format gibt es seit mittlerweile drei Jahren, fünf Sendungen sind pro Jahr auf den Bildschirmen der heimischen Haushalte zu sehen.

Um was es dabei geht? Bei der neuen Folge handelt sich um einen 27-jährigen Beziehungsschwindler, der in der Steiermark, in Kärnten und Niederösterreich sein Unwesen trieb, indem er mehrere Frauen betrog und sie um einen sechsstelligen Geldbetrag „erleichterte“. „Mittlerweile befindet sich der Mann in Haft (in Klagenfurt), die Ermittler suchen nach weiteren Opfern des Betrügers“, heißt es vom Salzburger Privatsender ServusTV.

„Ich wollte alles einmal am Set anschauen“, sagte Namoani Kobau (31) aus Kraig, welche sich als eine der 40 Komparsinnen und Komparsen für den Dreh gemeldet hatte. „50 Euro für ein paar Stunden sind ein gutes Nebeneinkommen“, meinte Maxi Wachernig (19) aus St. Georgen/Längsee.