So gut wie gar nicht, lassen sich die Weltstars, die die tragenden Rollen im Film Cliffhanger 2 innehaben in Osttirol blicken, sofern sie da sind. Die Dreharbeiten zum Film im Bezirk sind kurz vor dem Abschluss. Von Sylvester Stallone, Russell Crowe und Lily James war bisher nichts zu sehen. Dafür ließ sich ein anderer Star am Wochenende blicken. Und zwar auf Schloss Bruck. Dort war zum Erstaunen mancher Besucher und der dort Beschäftigten Pierce Brosnan unterwegs.