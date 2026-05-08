Nach dem Architekturwettbewerb im Jahr 2023 sowie einer intensiven Planungs- und Bewilligungsphase konnte bereits im Juni 2025 mit der baulichen Umsetzung des Ersatzbaus Hinteralmhaus in den Mürzsteger Alpen begonnen werden. Trotz alpiner Lage und anspruchsvoller Rahmenbedingungen wurde bis Mitte November 2025 kontinuierlich am Ersatzneubau gearbeitet.

„Das erste Baujahr war geprägt von großem Engagement, hoher Professionalität und einem beeindruckenden Baufortschritt aller beteiligten Fachfirmen“, heißt es von der zuständigen Alpenvereinssektion Edelweiss.

Im Herbst soll der Ersatzbau fertiggestellt sein © Alpenverein Edelweiss

Mit 11. Mai werden nun die Bauarbeiten auf der Hinteralm wieder aufgenommen. In den kommenden Monaten stehen wesentliche Bauetappen an, darunter die Dämmung und Fertigstellung der Gebäudehülle, Dachdeckung, Innenausbau, Energieversorgung, Sanitäranlagen sowie die Möblierung der Schlafräumlichkeiten, Küche und Gaststuben. Laufende Updates zum Baufortschritt werden regelmäßig auf der Website veröffentlicht.

Die Pacht des Hinteralmhauses wird zur Familiensache. Am Bild: Irena, Bernhard und Sohn Jonas Feier © zVg

Ein besonderer Meilenstein ist auch die zukünftige Bewirtschaftung des Hauses: Mit Irena, Jonas und Bernhard Feier konnte eine engagierte und motivierte Familie aus der Weststeiermark gewonnen werden, die das neue Hinteralmhaus ab Herbst 2026 betreiben wird. „Der Ersatzbau, der dort entsteht, ist unglaublich. Auch die Zusammenarbeit mit der Sektion Edelweiss funktioniert super“, freut sich die Familie bereits auf den Start im Herbst.