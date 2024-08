Von Juni bis August hat Alexander Lechner die Berge und die Menschen am drittgrößten See Kärntens – Ossiacher See – porträtiert. Starke Frauen, Weltklasse-Athleten und seltene Tiere – rund um den See gab es für den Autorenfilmer viel zu entdecken.

In seiner Dokumentation „Geheimnisvoller Bergsommer am Ossiacher See“ geht es von den Tiebelquellen in Himmelberg hinauf auf die Gerlitzen Alpe. Der „Hausberg“ bot der Filmcrew sportliche Szenen, wie die Ossiacher Tauern auf der gegenüberliegenden Seeseite. An heißen Sommertagen finden Wanderer in Schluchten und bei Wasserfällen eine Abkühlung. Bewohnerinnen und Bewohner zeigen in dem Film ihre liebsten Ecken am See und geben ungewohnte Einblicke in ihren Alltag.

Südtiroler Alexander Lechner ist Filmemacher und Journalist © LL/Lechner

Die Dreharbeiten in Kärnten sind nach elf Tagen nun abgeschlossen. Der Film wird in den nächsten Wochen geschnitten und fertig gestellt. Die Erstausstrahlung ist für Frühjahr 2025 auf ORF III geplant. Ein genauer Sendetermin wird noch bekannt gegeben.

Die ORF III-Koproduktion wird von der Kulturabteilung des Landes Kärnten – der Carinthia Film Commission – und der Region Villach Tourismus GmbH gefördert. Auch die Gemeinde Himmelberg unterstützt das Projekt.