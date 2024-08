Die Klimaerwärmung ist nicht nur ein globales Problem, die Folgen können regionale Herausforderungen hervorbringen, wie das Aussterben von Fischarten in den heimischen Gewässern. Die Bachforelle, der Huchen und die Reinanke sind heimische Fischarten, die mit der Erwärmung der Seen schwer umgehen können. Darum wird am Ossiacher See versucht, den Wildkarpfen, der auf der Liste der bedrohten Fischarten steht, wieder anzusiedeln.