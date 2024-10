Wer sich vom durchwachsenen Herbstwetter nicht abschrecken ließ und dieser Tage das Österreichische Freilichtmuseum in Stübing besuchte, hat es mit etwas Glück mitbekommen: In der alten Greißlerei wurden Szenen für eine Dokumentation gedreht, die ORF III im Mai 2025 im Rahmen eines Themenabends zum Widerstand in Österreich zeigen wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die „Partisanen der Eisenstraße“ und damit die Kämpfer der Österreichischen Freiheitsfront (ÖFF), die sich in der Region rund um Leoben und Eisenerz mit allen Mitteln gegen das Nazi-Regime stemmten.