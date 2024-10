Es war ein überschaubares Grüppchen, das sich am Dienstag Nachmittag unter bleigrauem Himmel im Gelände des LKH Graz versammelt hatte. 39 Stolpersteine wurden verlegt, die an jüdische Studentinnen und Studenten erinnern sollen, die vor 85 Jahren nach dem „Anschluss“ von Österreich an Nazi-Deutschland vertrieben wurden.