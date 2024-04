Dass sich Franz Jost, Bürgermeister von Fürstenfeld, in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegen die Verlegung von Stolpersteinen zum Gedenken an NS-Opfer in der oststeirischen Thermenhauptstadt aussprach, sorgte für viel politischen Wirbel. Nun meldet sich auch die Studentenverbindung „Riegersdorf“ zu Wort und will gemeinsam mit dem Mauthausen-Komitee eine Mahnwache in Fürstenfeld veranstalten.